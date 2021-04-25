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Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

25.04.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'nın yasa dışı bahis oynadıkları öne sürülüp kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında konuşan kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk açıklamayı yaptı.

Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Tv 100'de yayınlanan spor programında yorumcu Emre Bol, Gaziantep FK'nın kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında yasadışı bahis iddiasında bulundu.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada "Haberleri ben de takip ettim. Şu anda İstanbul'dayım. Bu konuyla ilgili yönetim olarak konuşmama kararı aldık. Erzurumspor maçından sonra kulüp olarak açıklama yapacağız" dedi.

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"2 GOL YEMEK İÇİN PARA YATIRMIŞLAR"

Programda 2-2 berabere biten Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla ilgili yazışmalar ve banka dekontları blurlayarak verilirken Emre Bol şöyle konuştu:

"Bu üç arkadaşımız gitmişler yasa dışı bahis oynamışlar. İddiaya göre ayın 18'inde oynanan karşılaşmada üç arkadaşımız Kasımpaşa 2 gol atar oynamış. Ben maçı defalarca seyrettim. Kimse kusura bakmasın benim midem bulandı. Tuhaf bir maç. Kaleci Günay'ın neredeyse kendi kalesine attığı bir gol var. Sıkıntılı bir maç"

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"PARAYI YASADIŞI BAHİS ŞİRKETİNE YATIRMIŞ"

13 ve 14 Nisan tarihinde Bilal Başacıkoğlu, 53 bin 200, 28 bin, 28 bin TL ve Günay Güvenç'in 10 bin TL Uğur Dağ isimli kişiye ve yasadışı bahis şirketine para yatırdığına dair belgeleri açıklayan Bol, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa'nın 2 gol attığına oynayan futbolcular adam başına 198 bin TL kazanıyorlar. Ancak bahis şirketi bunların futbolcu olduğunu öğrenince para vermiyorlar. Mavi tikli Instagram'dan yazışmalar bulunuyor."

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GÜNAY GÜVENÇ: ARKADAŞIM BİR SİTEYE GİRMİŞ

Suçlanan oyunculardan Günay Güvenç, konuyla ilgili polise gideceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Programı gülerek izliyorum. Açıklananların hiçbirisi doğru değil. Altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir bahis oynama yok. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Bunların limiti varmış. Arkadaşım verir misin 10 bin TL diyor. Ben de yolluyorum. O gece bankada bir sorun oluşuyor. Benim hesabımdan arkadaşıma gönderemiyorum. Para iade et diyoruz. Orada bir limit var. O limidi doldurarsanız paranızı iade ederiz diyorlar. Çıkmak istiyoruz. Önce bunu 40 bine sonra 80 bin TL'ye tamamlamanız lazım diyorlar. "

"BEN OYNASAM DİK DURURUM"

"Ben de o anda Cenk'i ve Bilal'i arıyorum. Sormadan bu hesaba para yollar mısın? diyorum. Onların hiç suçu yok. Ben ilk günden beri bunu başkanla da paylaştım. Geçmişte hiç yaşamadığım için 190 bine tamamladık. Sonra bunu bana iade edin diyorum. Sonra bana bir bahis sitesine gir diyorlar. Orada uyanıyorum. Ben oynasam dik dururum. Maalesef Cenk ve Bilal bana güvendikleri için suçlanıyor. En son bahis oynadığım maç 14 yaşındadır."

EĞER DOĞRUYSA NE CEZA ALACAKLAR?

Eğer 3 futbolcu müsabakayı etkilemekten suçlu bulunursa, hem sportif hem adli olarak ceza alacaklar. Sportif anlamda bu suçun cezası sürekli hak mahrumiyeti. Ayrıca suçlu bulunan kişiler ömür boyu spor kulüplerinde yöneticilik yapamıyor. Adli olarak da 6222 No'lu yasa devreye giriyor. Müsabaka sonucunu etkileyenler 1 yıldan 3 yıla hapis cezasına çarptırılıyor. Bu eylem eğer kişisel değil ortaklaşa yapılırsa ceza katlanıyor. Hüküm geriye bırakılmıyor.

"ENVER CENK ŞAHİN: SAVCILIĞA GİDERİM"

Programa daha sonra bağlanan Enver Cenk Şahin de şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçından sonra ailemin yanına Kocaeli'ne gittim. Sahur yaparken Günay abi acil para istedi. Önce 20 bin, sonra 40 bin gönderdim. O ara dolandırıldığını ne o, ne biz biliyoruz. Bahis şikesi diye bir şey yok. Namusum ve şerefim üzerine yemin edebilirim. Böyle bir şey yok. Kadro dışı kalmamızın sebebi, yarınki maçta bu iddialar nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına kulüp bizi korumak istedi."

Enver Cenk Şahin yarın savcılığa başvuracaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Bilal Başacıkoğlu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ohoooo neler neler dönüyormuş kaleci gunay bjklilerin olarak bjk maçında yediği gollerde araştırılsın
diğerlerini tanımam ama Günay yapmaz böyle şeyler
yangin ertem yine karistirmis heryeri kaleci nin yedigi gollerde hic bir sey yok

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