Süper Lig'de yasa dışı bahis suçlaması

Tv 100'de yayınlanan spor programında yorumcu Emre Bol, Gaziantep FK'nın kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında yasadışı bahis iddiasında bulundu. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada "Haberleri ben de takip ettim. Şu anda İstanbul'dayım. Bu konuyla ilgili yönetim olarak konuşmama kararı aldık. Erzurumspor maçından sonra kulüp olarak açıklama yapacağız" dedi. "2 GOL YEMEK İÇİN PARA YATIRMIŞLAR" Programda 2-2 berabere biten Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla ilgili yazışmalar ve banka dekontları blurlayarak verilirken Emre Bol şöyle konuştu: "Bu üç arkadaşımız gitmişler yasa dışı bahis oynamışlar. İddiaya göre ayın 18'inde oynanan karşılaşmada üç arkadaşımız Kasımpaşa 2 gol atar oynamış. Ben maçı defalarca seyrettim. Kimse kusura bakmasın benim midem bulandı. Tuhaf bir maç. Kaleci Günay'ın neredeyse kendi kalesine attığı bir gol var. Sıkıntılı bir maç" "PARAYI YASADIŞI BAHİS ŞİRKETİNE YATIRMIŞ" 13 ve 14 Nisan tarihinde Bilal Başacıkoğlu, 53 bin 200, 28 bin, 28 bin TL ve Günay Güvenç'in 10 bin TL Uğur Dağ isimli kişiye ve yasadışı bahis şirketine para yatırdığına dair belgeleri açıklayan Bol, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa'nın 2 gol attığına oynayan futbolcular adam başına 198 bin TL kazanıyorlar. Ancak bahis şirketi bunların futbolcu olduğunu öğrenince para vermiyorlar. Mavi tikli Instagram'dan yazışmalar bulunuyor." GÜNAY GÜVENÇ: ARKADAŞIM BİR SİTEYE GİRMİŞ Suçlanan oyunculardan Günay Güvenç, konuyla ilgili polise gideceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Programı gülerek izliyorum. Açıklananların hiçbirisi doğru değil. Altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir bahis oynama yok. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Bunların limiti varmış. Arkadaşım verir misin 10 bin TL diyor. Ben de yolluyorum. O gece bankada bir sorun oluşuyor. Benim hesabımdan arkadaşıma gönderemiyorum. Para iade et diyoruz. Orada bir limit var. O limidi doldurarsanız paranızı iade ederiz diyorlar. Çıkmak istiyoruz. Önce bunu 40 bine sonra 80 bin TL'ye tamamlamanız lazım diyorlar. " "BEN OYNASAM DİK DURURUM" "Ben de o anda Cenk'i ve Bilal'i arıyorum. Sormadan bu hesaba para yollar mısın? diyorum. Onların hiç suçu yok. Ben ilk günden beri bunu başkanla da paylaştım. Geçmişte hiç yaşamadığım için 190 bine tamamladık. Sonra bunu bana iade edin diyorum. Sonra bana bir bahis sitesine gir diyorlar. Orada uyanıyorum. Ben oynasam dik dururum. Maalesef Cenk ve Bilal bana güvendikleri için suçlanıyor. En son bahis oynadığım maç 14 yaşındadır."