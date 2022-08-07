Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları! 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçen çekilişten 76 milyon 646 bin TL'lik devirli büyük ikramiye tutarı bulunan şans oyununda kazandıran numaralar merak edildi. Peki Süper Loto 7 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı? İşte 7.08.2022 Süper Loto Sonuç Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Süper Loto çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 4 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları:

4-16-19-39-54-56

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

