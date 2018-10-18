Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 574'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 4, 16, 25, 28, 36 ve 39 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERAnlamak i\u00e7in 2 kere bak\u0131n...Ada'da taraflar Cuma g\u00fcn\u00fc bir araya gelecek (2)Yolun ortas\u0131nda do\u011fum sanc\u0131s\u0131 \u00e7eken at, kep\u00e7eyle do\u011fuma g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc
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