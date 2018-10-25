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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 23:08 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 18, 22, 26, 28 ve 32 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Süper Loto çekildi (1)

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