Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 575'inci hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 10, 18, 22, 26, 28 ve 32 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERS\u0131r gibi saklan\u0131yor! \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en garip canl\u0131s\u0131"T\u00fcrkiye, t\u00fcm Afrika k\u0131tas\u0131nda sevilen bir \u00fclke"Sivas'ta 'kar' ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve 'tipi' ula\u015f\u0131m\u0131 etkiledi
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