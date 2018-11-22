Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 579'uncu hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 4, 24, 39, 47 ve 51 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Yol kenar\u0131nda ayak\u00fcst\u00fc tedavi! \u00d6nce yak\u0131yorlar, sonra da...Ba\u015fkan aday\u0131ndan \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131lacak s\u00f6zler: Yanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 destekleyece\u011fizFBI ve Samsun polisinden ortak operasyon
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