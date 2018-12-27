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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:36 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi süper loto

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