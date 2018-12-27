Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 584'\u00fcnc\u00fc hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERPlayStation Plus Ocak 2019 oyunlar\u0131 duyuruldu!Bayburt ve G\u00fcm\u00fc\u015fhane'de 'kar' nedeniyle ara\u00e7lar yolda kald\u0131, okullar tatil edildiG\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de 4 g\u00fcnde 306 bin liral\u0131k doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k iddias\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum