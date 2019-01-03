Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 585'inci hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 5, 27, 36, 40 ve 51 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERNe\u015feli G\u00fcnler'in Mehmet'i! Onu hat\u0131rlad\u0131n\u0131z m\u0131?\u0130zmir'de Siyah Alaca cinsi inek, d\u00f6rd\u00fcz buza\u011f\u0131 do\u011furduBodrum'da \u00f6ld\u00fcr\u00fclen i\u015fadam\u0131 ile ilgili davan\u0131n ikinci oturumu g\u00f6r\u00fcld\u00fc
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