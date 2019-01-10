Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 586'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 3, 10, 39, 44, 46 ve 49 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast food zincirinde kola ve patates skandal\u0131B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'de dev dalgalar zor anlar ya\u015fatt\u0131Korkutan deprem! 4.8 \u015fiddetinde sallad\u0131
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