Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 587'nci hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 2, 38, 40, 42 ve 52 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERMetin Arolat bamba\u015fka biri oldu!Suriye'de mahsur kalan Sudanl\u0131 kad\u0131n \u00fclkesine u\u011furland\u0131G\u00fcng\u00f6ren tramvay seferlerinde aksama (1)
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