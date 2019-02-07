Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37 ve 45 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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