Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 603. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 22, 25, 27, 35 ve 44 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERRamazan'da buraya ak\u0131n ettiler\u0130mamo\u011flu: Ben \u0130stanbul'u \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 olarak geziyorumD\u00dcZELTME - "Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Tufan Albayrak'\u0131n cenazesine kat\u0131ld\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimizin giri\u015finde yer alan, "Mustafa Albayrak'\u0131n babas\u0131 Tufan Albayrak" ifadesi kayna\u011f\u0131ndan "Tufan Albayrak" \u015feklinde d\u00fczeltilmi\u015ftir.\nHaberimizi d\u00fczelterek yeniden yay\u0131ml\u0131yo
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