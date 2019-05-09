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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:17 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 603. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 22, 25, 27, 35 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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milli piyango idaresi süper loto

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