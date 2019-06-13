Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun 608. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 14, 18, 20, 38, 41 ve 50 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcsleriyle Hollywood'a damga vurmu\u015f \u00fcnl\u00fclerMSB o haberleri yalanlad\u0131!Feci kaza! \u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var
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