Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 612. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 22, 27, 31, 34, 38 ve 52 olarak belirlendi.

(Sürecek)

