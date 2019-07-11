Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun 612. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 22, 27, 31, 34, 38 ve 52 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Savc\u0131 Kiraz'\u0131n \u015fehit edilmesi davas\u0131nda karar!Sona gelindi! 4 kenti birbirine ba\u011flayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum