HABER

Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 613. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango süper loto

En Çok Okunan Haberler

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Sevgilisinden ayrıldı soluğu Hülya'da aldı

Sevgilisinden ayrıldı soluğu Hülya'da aldı

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Son dakika! Düzce Valiliği duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.