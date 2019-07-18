Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun 613. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)\u00d6l\u00fcm\u00fcn b\u00f6ylesi! Armut toplarken y\u00fcksek gerilime kap\u0131ld\u0131!Bakan Akar'dan F-35 karar\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 D\u00fczce'deki su bask\u0131n\u0131 ve toprak kaymas\u0131
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