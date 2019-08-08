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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

Süper Loto çekildi (1)

Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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