Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 616'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek) Kurban Bayram\u0131'nda \u0130stanbul'da gezilecek yerlerK\u0131r\u0131kkale'de 'bayram' yo\u011funlu\u011fuG\u00dcNCELLEME - Mu\u011fla'da orman yang\u0131n\u0131
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