Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 623. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 2, 6, 8, 41, 46 ve 50 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERObjektiflerden ka\u00e7amad\u0131lar! \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fc oyuncunun sevgilisiAyd\u0131nl\u0131lar belediyeden talepleri i\u00e7in sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidiyor\u0130stanbul'daki depremin ard\u0131ndan 'sosyal medya' uyar\u0131s\u0131
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