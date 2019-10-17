Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 626'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 5, 8, 11, 20, 23 ve 24 olarak belirlendi. \n(S\u00fcrecek)PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Kartal'da mobilya at\u00f6lyesi alev alev yand\u0131(Ek bilgilerle)MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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