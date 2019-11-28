Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 632'nci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 8, 27, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNERMine Tugay'dan iddial\u0131 payla\u015f\u0131mVali Kaymak\u2019tan \u00e7ok \u00f6nemli uyar\u0131: \u201cMaganda k\u00fclt\u00fcr\u00fcne son verelim\u201d\u0130stanbul'da su fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f talebi reddedildi
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