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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 216 bin 679 lira 39 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 8 bin 54 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 162 kişi 187 lira 85'er kuruş, 3 bilen 44 bin 312 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 487 bin 50 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 75 bin 944 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 828 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango süper loto

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