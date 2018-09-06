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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Süper Loto çekildi (2)

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