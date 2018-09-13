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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Süper Loto çekildi (2)

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