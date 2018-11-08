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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira 64 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.

(Bitti)

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Süper Loto çekildi (2)

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