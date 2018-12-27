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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:43 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi, 8 bin 26 lira 40'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 603 kişi, 145 lira 95'er kuruş; 3 bilen 66 bin 487 kişi, 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 923 bin 15 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 389 bin 129 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 776 bin 977 lira 4 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü süper loto

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