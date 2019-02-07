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Süper Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:58 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira devretti

Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango idaresi süper loto

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