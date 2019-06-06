Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 607'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

