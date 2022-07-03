SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLAR AÇIKLANDI! 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün oynanıyor. Sonuçlar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?
Süper Loto çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirildi.
Noter huzurunda yapılan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlandı.
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu.
Süper Loto'nun 3 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:
3-19-25-33-45-50
30 Haziran Süper Loto sonucu: 5-19-28-31-35-49.
Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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