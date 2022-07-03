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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLAR AÇIKLANDI! 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

03.07.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Temmuz Pazar günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecanla beklenen çekiliş saat 21:30'da yapıldı. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLAR AÇIKLANDI! 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Süper Loto çekilişi hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün oynanıyor. Sonuçlar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu.

Süper Loto'nun 3 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

3-19-25-33-45-50

MERAK EDENLER İÇİN

30 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Haziran Süper Loto sonucu: 5-19-28-31-35-49.

SÜPERLOTO1

SÜPERLOTO2

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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