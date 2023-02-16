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Süper Loto çekiliş sonuçları 16 Şubat! Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor?

16.02.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Haftanın İkinci oyunu bu akşam talihlilerini bekliyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla kullanıcılar Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyorlar. Her çekilişi büyük bir heyecanla beklenen şans oyununda bu akşam kimler gülecek merak konusu oldu. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları 16 Şubat! Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor?

Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça yoğun. Kullanıcılar Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyorlar. İşte Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylı bilgiler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirilecek. İlgililerin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden veya resmi Youtube kanalından izlenebilecek. Çekiliş yine noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO 16 ŞUBAT ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Haftada 3 gün kazanma şansınız bulunuyor. Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirseniz kazananırsınız.

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Süper Loto kolon fiyatı 6 TL'dir. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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