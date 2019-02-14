Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli yine bulunamadı ve 10. kez devir gerçekleşti. Gerçekleşen devrin ardından büyük ikramiye tutarı 19.661.688,40 TL'ye ulaştı.

Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65'er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

10, 26, 28, 32, 34, 40

