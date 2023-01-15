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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Ocak Süper Loto bilet ve sonuç ekranı

15.01.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çekilişin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili aramalar hız kazandı. Milyonlarca kişinin büyük heyecanla beklediği çekilişte bu hafta altı bilen oldu mu merak ediliyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, altı bilen çıktı mı, hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 15 Ocak Süper Loto bilet ve sonuç ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları araştırmaları hız kazandı. 21.30'da yapılan çekilişin sonuçları arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Haftada üç gün yapılan çekilişin son ayağı bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'dan ikramiye bekleyen vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bu akşam 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı gerçekleştirilen çekilişe ilgi oldukça yoğundu. Süper Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 6.563.584,35 ₺ para ödülü devretmişti. Bu akşamki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 8.795.270,59 ₺ ödül yine devretti.

24 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

2-12-18-24-43-52

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto haftada üç gün çekiliyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekiliş her üç günde de saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

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