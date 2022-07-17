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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

17.07.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılan birçok kişi "17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 17 Temmuz 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

17 TEMMUZ 2022 PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişinin 17 Temmuz 2022 Pazar günkü çekilişi saat 21.30'da yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak ekrana geldi.

Süper Loto'nun 17 Temmuz Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

Süper Loto'da kazandıran numaralar 09 - 15 - 24 - 35 - 36 - 59 oldu.

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Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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