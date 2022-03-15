Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları bu akşam belli olacak. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak. Sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

Süper Loto çekilişi en son geçtiğimiz pazar günü yani 13.03.2022'de gerçekleştirildi. Çekilişin sonucunda şanslı rakamlar şunlar oldu: 6-25-38-40-52-59.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



