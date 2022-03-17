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  4. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

17.03.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Çılgın Sayısal Loto, On Numara çekilişleri gibi oldukça rağbet görüyor. Çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor ve sonuçlar internet üzerinden ilan ediliyor. Peki 17 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Binlerce şans oyunu severin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişin sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri açıklanıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

17 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için, "https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari" adresine ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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