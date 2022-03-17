Binlerce şans oyunu severin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişin sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri açıklanıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

17 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

17 Mart Süper Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için, "https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari" adresine ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



