HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

18.10.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 18 Ekim Salı akşam saatleriyle beraber merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 18 Ekim 2022 Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleşecek. Peki, Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 EKİM AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi gerçekleşecek. Çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekilişi saat 21:30 itibariyle çekilmeye başlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş 'Kasım ayı' çıkışı! 'Bay Kemal’i bekleyin...'Flaş 'Kasım ayı' çıkışı! 'Bay Kemal’i bekleyin...'
AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktıAK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı
Bu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılarBu sabah kabusa uyandılar! Kiev'e kamikaze dronlarıyla saldırdılar
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto çekilişi süper loto sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.