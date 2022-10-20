Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

20 Ekim 2022 Perşembe Süper Loto talihlileri için geri sayım başladı. Şans oyununda ikramiye almayı bekleyen vatandaşlar için sonuçlar ekranında çıkacak rakamlar merakla bekleniyor. Çekilişe katılanların yakından takip ettiği Süper Loto sonuçlarını altta bulabilirsiniz.

20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?



Süper Loto'nun bu akşamki çekiliş sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. 20 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranını çekiliş yapılır yapılmaz sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



