Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanan Süper Loto çekilişinin sonucu araştırılıyor. Çekiliş akşam saatlerinde başlıyor ve sonuçlar kısa süre içerisinde belli oluyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çekişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



