Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Geçen çekilişten 97 milyon 486 bin TL'lik devirli büyük ikramiye tutarı olan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 28 Ağustos 2022 Pazar günkü çekişi saat 21.30'da yapılacak.

Sonuçlar açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

