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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları!

28.08.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak şansını deneyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Geçen çekilişten 97 milyon 486 bin TL'lik devirli büyük ikramiye tutarı olan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 28 Ağustos 2022 Pazar günkü çekişi saat 21.30'da yapılacak.

Sonuçlar açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişinin kuralları neler?

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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