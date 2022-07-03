Süper Loto çekilişi hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün oynanıyor. Sonuçlar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Noter huruzurunda gerçekleşecek olan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilecek.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

30 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Haziran Süper Loto sonucu: 5-19-28-31-35-49.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

