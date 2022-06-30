Süper Loto çekilişi bilindiği gibi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanıyor. Sonuçlar, şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



