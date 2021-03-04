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  4. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

04.03.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. 2 Mart’ta 16.386.344 TL ikramiye devreden Süper Loto bu akşamın talihlilerini arıyor. Süper Loto çekilişinde doğru rakamları tahmin edenler, büyük ikramiyenin sahibi olmaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları, çekilişin hemen ardından duyuruluyor. İşte, Süper Loto 4 Mart Çekiliş sonuçları!

Süper Loto çekilişi her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayallerini kuranlar, arama motorları üzerinden 4 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Süper Loto’da şansını denemek isteyenler ise Süper Loto çekilişi nasıl oynanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Loto bu akşam kaç para devretti? İşte, Süper Loto 4 Mart çekiliş sonuçları!

Süper Loto 4 Mart çekiliş sonuçları

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 4 Mart çekiliş sonuçları rakamların belli olmasının hemen ardından duyurulacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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Milli Piyango

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