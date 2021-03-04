Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları!

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

Süper Loto çekilişi her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenleniyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayallerini kuranlar, arama motorları üzerinden 4 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Süper Loto’da şansını denemek isteyenler ise Süper Loto çekilişi nasıl oynanır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Loto bu akşam kaç para devretti? İşte, Süper Loto 4 Mart çekiliş sonuçları!

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.



