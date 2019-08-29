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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 619. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 128 bin 136 lira devretti. İşte 29 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 8, 13, 21, 42 ve 45 olarak belirlendi.

superloto

Süper Loto oyununun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 128 bin 136 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.

(AA)

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