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Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto nasıl oynanır? 12 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

12.01.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ocak Süper Loto çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişi Süper Loto saat kaçta çekilecek merak ediyor. Şans oyunu meraklılarının büyük bir ilgiyle takip ettiği çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor, nasıl oynanır? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte detaylar...

Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? Süper Loto nasıl oynanır? 12 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekilişi merakla bekleniyor. Çekiliş için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu akşam haftanın ikinci Süper Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Kullanıcılar çekiliş saatini araştırmaya başladı. Peki 12 Ocak Süper Loto saat kaçta çekiliyor, nasıl oynanır? Büyük ikramiye ne kadar? İşte detaylı bilgiler...

12 OCAK SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

12 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekilişin sonuçları da çok merak ediliyor. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan çekiliş hem MPİ web sitesinden hem de Youtube kanallarından izlenebilecek.

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12 OCAK SÜPER LOTO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto para ödülü bu akşamki çekilişin büyük ikramiyesi
4,1 MİLYON ₺ olarak açıklandı. Milyonlarca kullanıcının hayalini süsyelen büyük ikramiye kime ya da kimlere çıkacak merakla bekleniyor. 10 Ocak Salı Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve ödül devretmişti.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Süper Loto tek kolon ücreti 6 TL’dir.

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Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanırsınız. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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