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  4. Süper Loto'da 15 milyon TL kazanan talihli Antalya'da merak konusu oldu

Süper Loto'da 15 milyon TL kazanan talihli Antalya'da merak konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 15 milyon 673 bin 61 liralık büyük ikramiyeyi kazanan Antalyalı talihli, kentte merak konusu oldu.

Süper Loto'da 15 milyon TL kazanan talihli Antalya'da merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan Antalyalı kişi henüz ortaya çıkmadı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE 15 MİLYON TL KAZANDI

Çekilişte 15 milyon 673 bin 61 liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponu Kumluca ilçesi Narenciye Mahallesi'ndeki bir bayide oynadığı tespit edildi.

Bayinin sahibi Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, gazetecilere, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıkmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"İNŞALLAH İHTİYACI OLAN BİRİSİNE ÇIKMIŞTIR"

Kazanan talihlinin henüz kim olduğunu bilmediklerini belirten Koçyiğit, "İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Çekilişin açıklanmasından sonra vatandaşlar çok merak etti. Kim olduğunu bilmiyoruz. İnşallah parayı faydalı şeyler için kullanır." dedi.

Süper Loto'nun oynandığı bayinin çevresindeki esnaf da ikramiyenin yatırım ve iş istihdamı olarak kullanılmasının istedi. (AA)

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