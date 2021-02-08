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Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu

08.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu

Süper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 286 bin 938 TL, dün yapılan çekilişle sahibini buldu. 6 bilen talihli kuponunu İstanbul Eyüpsultan'da bir bayide oynadı. Bayi sahibi Yusuf Oylum, “Büyük ikramiye ilçemizden çıktığı için, mutluyuz ve gururluyuz. Kimse bana çıkmaz demesin. Umudunu kaybetmesin" dedi.

Süper Loto'da haftalardır devreden 42 milyon 286 bin 938 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. İkramiye Eyüpsultan'da bulunan Oylum Bayi 'ye isabet etti. 36 yıldır Oylum Bayi'yi işleten Yusuf Oylum ise duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi.

“BİZİM BAYİMİZDEN ÇIKMASI ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Bayi sahibi Yusuf Oylum, “42 milyon 286 bin 938 lira gibi bir rakam verdik. Çok büyük bir rakam. Bunu inşallah güzel değerlendirir. İlçemizde böyle bir ikramiyenin bizim bayimizden çıkması çok heyecan verici. Şöyle bir algı var onu yıkmak istiyoruz. Sisal 'da şans oyunu oynandığında ikramiye çıkmıyor diye bir algı var ama görüldüğü gibi 42 milyon çıktı, verdik. Kesinlikle kimse ümitsizliğe kapılmasın. Az da olsa oynasınlar şanslarını denesinler. İlla ki bir şekilde çıkıyor" şeklinde konuştu.

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“KİMSE 'BANA ÇIKMIYOR' DEMESİN, ŞANSINI DENESİN"

Herkesin şansını denemesini istediğini belirten Yusuf Oylum, “Özellikle şu sıralar pandemi koşullarının da verdiği zorluklardan dolayı insanlar bir umut arayışında. O yüzden sayısala büyük bir ilgi var. Gün içerisinde yoğunluklar oluşuyor. Ben de insanlara, 'Şansınızı deneyin. İlla ki bir şekilde vuracaktır' diye söylüyorum. Ben de her oyunda oynarım. Az çok bütçemi sarsmayacak şekilde oynuyorum. Umarım kazanan kişi Eyüpsultan'ı da unutmaz, yatırım yapar, istihdam sağlar. Bu da bizi çok mutlu eder. Pek çok çeşidi var. Çılgın sayısal loto, süper loto, on numara, şans topu. Seçenek çok. Birinden biri mutlaka çıkar. Kimse umudunu kaybetmesin. Sisal Şans'a da buradan teşekkür ederim" diye konuştu.

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“KEŞKE OYNASAYDIM"

Eyüpsultan'da oturan Dilay Günhan, “Bayiye çok yakın oturuyorum. Oynamamıştım bu hafta ama gördükten sonra çok pişman oldum. Keşke oynasaydım. Çünkü komşuyuz burada. Keşke ben de deneseydim şansımı. Gördükten sonra bir pişmanlık olduö dedi. Büyük ikramiyenin bayiden çıktığını gören başka bir vatandaş ise, “Oynamamıştım. Keşke oynasaydım. Bu hafta ilk kez başka yerde oynadım, buraya çıktı. Çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

DHA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ARTIK BUNLARIN HİÇ BİR GÜVENİRLİLİĞİ KALMADI.!!??...OYNAMIYORUM ARTIK....İMAM CEMAAT MESELESİ...ANLAYAN ANLADI...?!!!!..

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