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Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Süper Loto'da bu akşam yapılacak çekilişin heyecanı büyük. Geçen hafta 6. kez devir eden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 14 milyona çıkması bekleniyor. İkramiyenin büyüklüğü, Süper Loto oynayanları heyecanlandırıyor. Dev ikramiyenin hayali ile şansını Süper Loto'da denemek isteyenler, soluklarını bayilerin önünde alıyor. Peki Süper Loto'da en çok hangi sayılar çıktı? Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto'da şansını artırmak isterseniz Süper Loto'da en çok çıkan numaraları haberimizde.

Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'nun bu akşam 572. hafta çekilişi yapılacak. Son 6 haftayı devirle kapatan Süper Loto'da ikramiyenin 14 milyona yaklaşması şans oyunları sevenleri heyecanlandırıyor. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Çekiliş, saat 21.15'de başlayacak. mpi.gov.tr üzerinden bu çekilişi canlı olarak online izleyebilirsiniz. 4 Ekim Süper Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Sizler de Süper Loto'da şansınızı artırmak istiyorsanız haberimizdeki Süper Loto'da en çok çıkan sayıları kuponlarınızda deneyebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 571'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 24, 41, 45 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto çekilişinde, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

super-loto-sonuclari

SON SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE ÇIKAN SAYILAR

27 Eylül 2018 - 11, 18, 24, 41, 45, 54
20 Eylül 2018 - 13, 17, 35, 36, 41, 46
13 Eylül 2018 - 12, 17, 21, 40, 41, 43
6 Eylül 2018 - 08, 18, 20, 43, 45, 51
30 Ağustos 2018 - 08, 19, 31, 39, 42, 47
23 Ağustos 2018 - 02, 06, 20, 26, 42, 54

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

13 - 324 kez
35 - 324 kez
37 - 316 kez
1 - 292 kez
45 - 288 kez
17- 284 kez
4 - 284 kez
47 - 280 kez
20 - 276 kez
33 - 272 kez
43 - 272 kez
23 - 272 kez
22 - 272 kez
36 - 268 kez
49 - 264 kez
40 - 264 kez
19 - 264 kez
29 - 264 kez
18 - 264 kez
5 - 256 kez
46 - 256 kez
14 - 252 kez
54 - 252 kez
50 - 248 kez
12 - 248 kez
41 - 248 kez
39 - 248 kez
2 - 244 kez
31 - 244 kez
10 - 244 kez
21 - 240 kez
15 - 240 kez
34 - 240 kez
26 - 236 kez
30 - 232 kez
9 - 232 kez
51 - 232 kez
7 - 232 kez
8 - 228 kez
24 - 228 kez

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