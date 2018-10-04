Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto'dan 14 milyonluk dev ikramiye!

Süper Loto'nun bu akşam 572. hafta çekilişi yapılacak. Son 6 haftayı devirle kapatan Süper Loto'da ikramiyenin 14 milyona yaklaşması şans oyunları sevenleri heyecanlandırıyor. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Çekiliş, saat 21.15'de başlayacak. mpi.gov.tr üzerinden bu çekilişi canlı olarak online izleyebilirsiniz. 4 Ekim Süper Loto çekilişinde altı bilen olacak mı? Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri? Sizler de Süper Loto'da şansınızı artırmak istiyorsanız haberimizdeki Süper Loto'da en çok çıkan sayıları kuponlarınızda deneyebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 571'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 24, 41, 45 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.