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Süper Loto kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 7 Mayıs bilet sorgulama ekranı

07.05.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 7 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 7 Mayıs 2023 Pazar akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 7 Mayıs bilet sorgulama ekranı

Süper Loto kaçta çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 7 Mayıs bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 7 Mayıs Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 7 Mayıs Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

4 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

4 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

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