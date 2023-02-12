Süper Loto ne zaman çekilir, ne kadar devretti? 12 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama

Süper Loto sonuçları yine merak konusu oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişe ilgi yine oldukça fazla. Vatandaşlar Süper Loto büyük ikramiye ile neler yapabileceklerinin hayalini kuruyorlar. Kimi işlerini büyütecek kimi ise borçlarını ödeyecek. Peki Süper Loto ne zaman çekilir, ne kadar devretti? Sonuçları açıklandı mı? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş canlı yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişe ilgi oldukça yoğun.

**SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Süper Loto 9 Şubat çekilişi perşembe günü gerçekleştirilmişti. Vatandşlar bu akşamki çekiliş öncesinde Süper Loto ne kadar devretti merak ediyorlar. Süper Loto son çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 36.318.933,28 ₺ devretmişti. Bu akşamki çekilişte Süper Loto ikramiye 36,3 MİLYON ₺ olarak açıklandı. Çekiliş sonuçlarına bilgiler güncellendikten sonra haberimizden ulaşabilirsiniz.



