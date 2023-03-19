Süper Loto ne zaman çekiliyor, hangi günler oynanıyor? 19 Mart Süper Loto çekiliş ve sonuç sorgulama

Süper Loto sonuçları ekranı araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanla bekliyor. Her hafta noter huzurunda yapılan Süper Loto'nun hangi günler çekildiğine ilgi epey fazla. Süper Loto ne zaman çekiliyor araştırma konusu oldu. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişe dair detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

19 MART SÜPER LOTO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.





