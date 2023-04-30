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Süper Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Nisan çekiliş ekranı

30.04.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 30 Nisan 2023 Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 30 Nisan 2023 Pazar akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Nisan çekiliş ekranı...

Süper Loto ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Nisan çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 30 Nisan Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 30 Nisan Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

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27 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

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