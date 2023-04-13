Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 13 Nisan Süper Loto bilet ve çekiliş sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 13 Nisan Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 13 Nisan Perşembe akşamı saat 21:30'da başlayacak. Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon fiyatı ise 3 TL olmaktadır.

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI