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Süper Loto sonuçları 10 Temmuz: Büyük ikramiye 6 milyon TL’yi geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 01:10 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun 611. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş devretti.

Süper Loto sonuçları 10 Temmuz: Büyük ikramiye 6 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 14, 21, 25, 43 ve 48 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 242 bin 152 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 579 bin 332 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 883 bin 433 lira 12 kuruş kamuya aktarıldı. (AA)

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